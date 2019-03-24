Джастин Бибер стал причиной закрытия каньона в Исландии

24 марта 2019 20:42 (UTC+04:00)

Каньон Фьядрарглуфюр в Исландии, ставший широко известным после съемок там клипа Джастина Бибера, закрыли из-за чрезмерного числа посетителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Агентство по охране окружающей среды Исландии сообщает, что растительность каньона Фьядрарглуфюр сильно пострадала в результате интенсивного пешеходного движения и неблагоприятных погодных условий. Первоначально было принято решение закрыть доступ для туристов на две недели, но срок все-таки продлили до 1 июня.

"После выхода клипа Джастина Бибера (Justin Bieber) в 2016-2017 годах мы отметили рост числа посетителей до 80%", - рассказывает представитель агентства Даниэль Фрейр Йонссон.

Как пишет издание, каньон Фьядрарглуфюр является одним из самых живописных мест Исландии, а теперь еще и одним из самых знаменитых.

Он был известен преимущественно местным жителям, пока не появился в клипе Джастина Бибера на песню I’ll Show You в 2015 году, который посмотрели более 440 миллионов раз.

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