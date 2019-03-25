Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу

Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я встретила в международном аэропорту имени Хосе Марти их королевские высочества принца Уэльского и герцогиню Корнуолльскую, которым выразила нашу радость в связи с этим официальным визитом, который стал первым визитом члена королевской семьи Великобритании на Кубу", - заявила вице-министр иностранных дел Кубы Ана Гонсалес на своей странице в Twitter.

Вице-министр добавила, что по прибытии королевская чета посетила мемориал, посвященный национальному герою Кубы Хосе Марти, и отдала дань уважения, возложив венок.

Ранее сообщалось, что королевская пара проведет на Кубе три дня. В ходе визита они встретятся с президентом Кубы, посетят центр искусств, встретятся с молодыми предпринимателями. Кроме того, для них будет организован прием у посла Великобритании на Кубе.

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