Меркель назвала "Новый Шелковый путь" важным проектом

"Новый Шелковый путь" является важным проектом, и ЕС хотел бы играть в нем активную роль. Об этом заявила во вторник в Париже канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
"Я считаю, что это очень важный проект, и мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль", - сказала она.
В то же время она подчеркнула, что ожидает "определенной взаимности" в том, что касается его реализации. "Проект сам по себе является хорошей визуализацией того, что характеризует нашу взаимозависимость друг от друга", - считает она.
Канцлер также призвала найти правильный баланс в эпоху динамичного развития мира и глобальных перемен.
"Мы наблюдаем за очень динамичным развитием мира, центры, в том числе, экономические, все время сдвигаются, поэтому важно снова найти баланс во времена значительных перемен", - сказала она. Меркель полагает, что стратегическая конкуренция может иметь положительные моменты для всех сторон.
Она вновь призвала к реформированию таких международных институтов, как Совет Безопасности ООН, МВФ и ВТО.
"Новый Шелковый путь" - проект КНР, направленный на возрождение древнего "Шелкового пути". Торговый коридор с объемом производства до $21 трлн протянется из Шанхая в Берлин. Он будет пересекать Китай, Монголию, Россию, Белоруссию и Германию, его длина составит более 12 тыс. км.
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