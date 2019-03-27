Бэйл покинет "Реал" летом - СМИ

27 марта 2019 00:05 (UTC+04:00)

Руководство испанского футбольного клуба "Реал" приняло решение продать валлийского нападающего Гарета Бэйла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания AS, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан совместно договорились о продаже игрока. Решение не изменится вне зависимости от игры нападающего в конце сезона. Отмечается, что "Реал" намерен выручить крупную сумму за футболиста (€175 млн).

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за € 100 млн. Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает третье место, набрав 54 очка в 28 матчах. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

29-летний футболист является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Бэйл четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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