"Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

12 апреля 2019 01:09 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голом в составе хозяев отметился Аарон Рэмзи (15-я минута), еще один мяч защитник гостей Калиду Кулибали срезал в собственные ворота (25).

"Арсенал" и "Наполи" провели третий очный матч. В сезоне-2013/14 команды играли в одной группе в Лиге чемпионов и обменялись победами со счетом 2:0. В прошлом сезоне обе команды также вышли в плей-офф Лиги Европы. "Арсенал" дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю, испанскому "Атлетико", а "Наполи" вылетел на стадии 1/16 финала, уступив немецкому "Лейпцигу", который также дошел в итоге до 1/2 финала.

В полуфинале сильнейший в данной паре встретится с победителем противостояния испанских "Вильярреала" и "Валенсии". Их первый матч завершился со счетом 1:3. В составе "Вильярреала" мяч забил Сантьяго Касорла (36, с пенальти), у "Валенсии" отличились Гонсалу Гедеш (6, 90) и Даниэль Васс (90). На 69-й минуте на поле в составе "Валенсии" появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который отметился голевой передачей на Гедеша.

Ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы пройдут 18 апреля.

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