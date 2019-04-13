Более 70 британских депутатов призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

Более 70 британских депутатов призвали главу МВД Соединенного Королевства Саджида Джавида экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не в США, а в Швецию в случае, если власти европейской страны направят такой запрос. Об этом сообщила в пятницу в Twitter депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером [12 апреля] более 70 парламентариев выступают в поддержку жертв сексуального насилия и призывают как министра внутренних дел, так и теневого министра внутренних дел занять активную позицию и гарантировать, что Джулиан Ассанж встретится со шведскими властями и будет экстрадирован в эту страну, если они потребуют", - написала Кризи, которая стала автором соответствующего обращения.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В четверг южноамериканская страна отказала ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года, а затем еще и по запросу США на экстрадицию от 2017 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего пять лет за хакерскую деятельность.

Британский суд 11 апреля уже признал Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, за что, по британским законам, ему может грозить до года тюрьмы. Лишь после того, как основатель WikiLeaks отбудет это наказание, британский суд может рассмотреть по существу запрос о его экстрадиции. На данный момент такое требование поступило лишь от США. Однако, если подобный запрос поступит и от Швеции, то именно глава британского МВД должен будет принять решение, какому из запросов на экстрадицию отдать приоритет.

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