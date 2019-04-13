В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

13 апреля 2019 16:37 (UTC+04:00)

Участники протестной акции "желтых жилетов" столкнулись с правоохранительными органами в городе Тулуза на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV. Об этом передает РИА Новости

Это уже 22 суббота, когда "желтые жилеты" выходят на улицы Парижа и других французских городов. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Как сообщается, в ответ на конфронтацию со стороны одетых в черное и скрывающих лица за масками людей, находившихся в рядах участников акции, правоохранительные органы попытались оттеснить толпу с помощью слезоточивого газа.
Протестующие подожгли землеройно-строительную машину. Отмечается, что эта демонстрация не была согласована с префектурой департамента Верхняя Гаронна.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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