В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Участники протестной акции "желтых жилетов" столкнулись с правоохранительными органами в городе Тулуза на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV. Об этом передает РИА Новости

Это уже 22 суббота, когда "желтые жилеты" выходят на улицы Парижа и других французских городов. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.