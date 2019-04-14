Министр обороны Италии исключила возможность военного вмешательства в Ливии

14 апреля 2019 06:26 (UTC+04:00)

Министр обороны Италии Элизабетта Трента категорически исключила возможность любого военного вмешательства в Ливии. Об этом она заявила в опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera интервью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если кто-то предполагает военное вмешательство с нашей стороны, могу сразу сказать, что это невозможно, не существует даже такого предположения. И мы не поддержим подобное предложение со стороны любой другой страны. Это должно быть предельно ясно. Мы не повторим ошибок прошлого", - сказала Трента. "Мы обеспечиваем безопасность наших компаний [в Ливии], координируем деятельность военного контингента, занятого в обеспечении работы полевого госпиталя в Мисурате, который служит местному населению. Но повторения ливийской операции не существует", - указала министр.

Ранее на недопустимость военной эскалации в североафриканской стране указал премьер-министр Джузеппе Конте. В опубликованном в субботу интервью газете Il Fatto Quotidiano он рассказал, что получил персональное письмо от командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, в котором тот уведомлял о "намерении освободить страну от террористических формирований". "Я высказал категорический протест против любых военных и силовых действий, которые ведут к усугублению гуманитарной ситуации", - указал Конте. К тому же в Италии опасаются начала массового исхода из Ливии мигрантов.

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