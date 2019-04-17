"Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов (ВИДЕО)

17 апреля 2019 01:08 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Лионель Месси (16-я, 20-я минуты), еще один мяч на счету Филипе Коутиньо (61). Первая встреча также завершилась победой "Барселоны" - 1:0.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов Месси отличился впервые с апреля 2013 года, тогда "Барселона" в гостях сыграла вничью с французским ПСЖ со счетом 2:2. Также аргентинский форвард вышел на второе место по количеству матчей за "Барселону" в Лиге чемпионов. Игра против "Манчестер Юнайтед" стала для него 133-й в турнире, по этому показателю Месси обошел Андреса Иньесту (132), уступает он только Хави (157).

В начале матча главный арбитр встречи немец Феликс Брых назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед", однако он изменил свое решение после использования системы видеоассистента рефери.

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" провели 16-й очный матч, в семи победа оставалась за испанской командой, в пяти случаях выигрывал клуб из Англии, еще четыре раза команды играли вничью. Дважды "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" играли друг с другом в финале Лиги чемпионов, в обоих матчах побеждали игроки испанского клуба - 2:0 в 2009 году и 3:1 в 2011-м.

В полуфинале "Барселона" сыграет с победителем противостояния между английским "Ливерпулем" и португальским "Порту", их ответный матч пройдет в среду в Португалии. "Барселона" является пятикратным победителем Лиги чемпионов, в предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2015 году.

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