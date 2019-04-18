Европейский парламент поддержал реформу визового кодекса ЕС

Европейский парламент поддержал в среду 428 голосами "за" при 123 "против" и 56 воздержавшихся предстоящую реформу визового кодекса ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует трансляция из Страсбурга пленарной сессии ЕП. Ее ведет сайт парламента.

Как сообщили в пресс-службе парламента, документ был в предварительном порядке неофициально согласован с Советом министров ЕС. Теперь он вступит в силу после его завершающего одобрения Советом, а содержащиеся в нем изменения начнут применяться через шесть месяцев после публикации в официальном вестнике ЕС.

Реформа предусматривает "упрощение процедуры запроса и выдачи краткосрочных виз". При этом ЕС подчеркивает, что "будет использовать свою визовую политику для поощрения стран, не являющихся членами ЕС, к сотрудничеству в вопросах миграции". То есть некоторые положения, "такие как визовые сборы, время, необходимое для принятия решений по заявкам, и продолжительность срока действия многократных въездных виз могут быть скорректированы в зависимости от того, сотрудничает ли данная страна, не являющаяся членом ЕС, в достаточной, либо же в недостаточной степени в деле реадмиссии незаконных мигрантов".

Новые процедуры

Пересмотренный кодекс будет устанавливать процедуры и условия выдачи виз гражданам более чем 100 стран, не являющихся членами ЕС, выезжающими в ЕС на короткие сроки (до 90 дней в любой 180-дневный период). Он должен обеспечить "упрощение процедур для для добросовестных (bona fides) путешественников, что будет делаться в прямой связи между визовой и миграционной политикой".

Запросы на визу возможно будет подавать заранее за шесть месяцев (вместо нынешних трех), а также за 15 дней до предполагаемой поездки. Исключения при этом делаются для моряков, которым будет разрешено подавать заявления за девять месяцев.

Общий визовый сбор будет увеличен с €60 до €80, но с возможным снижением для лиц моложе 18 лет. При этом дети в возрасте до шести лет, студенты и научные работники будут по-прежнему освобождаться от уплаты визового сбора. Предусмотрено, что будут изменены положения относительно предварительного приобретения полиса медицинского страхования, что будет сделано с учетом размера фактических медицинских расходов, на которые вынужден пойти держатель визы.

Как напоминают в Европарламенте, "в настоящее время путешественники из более чем 100 стран обязаны располагать визой для въезда в ЕС. За последние несколько лет число визовых заявлений увеличилось на 50% - с 10,2 млн в 2009 году до 15,2 млн в 2016 году".

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