Число задержанных в Париже "желтых жилетов" возросло до 137

20 апреля 2019 18:09 (UTC+04:00)

Количество задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 137 человек. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ак подчеркивается, минимум 110 человек из общего числа задержанных помещены под стражу. Также уточняется, что правоохранительные органы досмотрели более 14 тыс. человек. Ранее сообщалось о 126 задержанных.

Первая стычка демонстрантов с полицией произошла около 14:30 в XI округе французской столицы. В момент столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков была сожжена машина, несколько скутеров, а также мусорные баки. В настоящее время колонна протестующих добралась до площади Республики, конечной точке согласованного маршрута.

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