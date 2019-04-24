Зидан попросил руководство "королевского" клуба продать Куртуа

24 апреля 2019 00:16 (UTC+04:00)

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан попросил руководство мадридского футбольного клуба выставить на трансфер бельгийского вратаря Тибо Куртуа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на Mundo Deportivo.

По информации источника, специалист собирается сделать ставку на костариканского голкипера Кейлора Наваса, защищающего ворота команды с 2014 года.

Куртуа перешел в мадридский клуб в августе 2018 года из английского "Челси", подписав шестилетний контракт. За трансфер бельгийца "Реал" заплатил €35 млн.

Вратарь провел во всех турнирах 32 матча, пропустив 42 мяча.

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