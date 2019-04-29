Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике

29 апреля 2019 22:57 (UTC+04:00)

Варшава и Вашингтон договорились о расширении военного присутствия США в Польше. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято", - сказал Блащак. "Сейчас мы договариваемся о деталях", - подчеркнул он и выразил надежду, что переговоры будут завершены в текущем году.

"Мы находимся на хорошем пути, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом", - добавил глава польского оборонного ведомства.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.

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