Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов

В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами. Партия зеленых внесла в парламент страны законопроект об отказе от целлофановых упаковок для фруктов, овощей и хлеба. Депутаты уже приняли его в первом чтении, сообщает "Евро Пульс", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Все магазины должны будут найти экологическую альтернативу упаковке из легкого пластика, который практически не поддается переработке.

В 2021 году в ЕС запретят продавать некоторые одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить многоразовыми.

Под запрет попадет вся одноразовая посуда из пластика, соломинки для напитков, одноразовые пищевые контейнеры и другие пластиковые изделия – всего около десяти наименований. Ожидается, что к 2030 году в ЕС будут перерабатывать больше 50% всего пластика.

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