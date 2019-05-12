Во Франции подготовленный для корриды бык кинулся в толпу

12 мая 2019 19:53 (UTC+04:00)

Бык кинулся в толпу людей на празднике, посвященном традиционной корриде на юге Франции, шесть человек, включая двух жандармов, получили ранения, сообщает радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье в коммуне Вержез (департамент Гар). Когда быка перегоняли из грузовика в специальный загон, где содержатся животные до начала корриды, он вырвался и ринулся в толпу находящихся рядом людей.

В связи с акциями протеста против боя быков на месте находились жандармы. Они немедленно вмешались в ситуацию и стали стрелять в быка. Два полицейских получили ранения, животное погибло. Раненые были доставлены в местные больницы.

После нападения бой быков был отменен. По факту инцидента начаты два расследования: в связи с непреднамеренным нанесением телесных повреждений и использованием оружия.

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