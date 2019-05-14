Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа

Финляндия готова организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах, при этом собеседники издания подчеркивают, что многое зависит от политической воли сторон и их настроенности на диалог, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Отношения, которые строятся между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты, важны как для глобального уровня, так и для Европы и для Финляндии в частности. С нашей точки зрения, важно, чтобы диалог продолжался. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. В связи с этим Финляндия всегда готова предоставлять свои добрые услуги, когда они понадобятся. Однако все зависит от самих стран, от их готовности вести диалог", - приводит газета слова одного из своих собеседников.

Издание напоминает, что первый саммит Путина и Трампа прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры президентов РФ и США продлились более двух часов и были позитивно восприняты европейскими и мировыми лидерами.

Расходы Финляндии на организацию встречи тогда составили до 10 млн евро, однако, как подчеркнул премьер-министр страны Юха Сипиля, эти траты - достойная инвестиция в имидж страны, отмечается в статье "Известий".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.