Меркель заявила, что ФРГ продолжит сотрудничать с Лондоном по Brexit и после отставки Мэй

24 мая 2019 18:29 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уважает решение премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку и что Берлин продолжит тесно сотрудничать с Лондоном с целью достигнуть упорядоченного Brexit, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС . "Я всегда очень хорошо работала с премьер-министром Великобритании", - заявила в пятницу журналистам глава правительства ФРГ в Мюнхене. Ее слова приводит агентство Reuters.

Как заявила Меркель, выход Великобритании из ЕС влечет за собой значительные изменения. "Независимо от того, что сейчас происходит в Великобритании, правительство ФРГ намерено сделать все, чтобы достигнуть партнерских отношений, упорядоченного выхода и хорошего сотрудничества [с Лондоном]", - подчеркнула канцлер.

Причиной, подтолкнувшей Мэй к решению уйти в отставку, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit.

Тереза Мэй объявила, что покинет поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

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