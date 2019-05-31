В Венгрии задержали капитана судна, ставшего участником крушения на Дунае

31 мая 2019 01:14 (UTC+04:00)

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай, унесла жизни не менее семи человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция допросила капитана судна Sigyn, принадлежащего компании Viking Cruises.

"После допроса 64-летний Юрий Ц., житель Одессы, был задержан, мы запросили ордер на его арест", - цитирует заявление полиции агентство Франс Пресс.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.

По данным полиции, после столкновения прогулочного катера и круизного судна Sigyn компании Viking Cruises лодка утонула в течение семи секунд. Круизная компания Viking Cruises подтвердила факт инцидента, никто из пассажиров и членов экипажа Sigyn не пострадал.

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