В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек

15 июня 2019 21:31 (UTC+04:00)

Не более 7 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции, из которых 950 - в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В прошлую субботу на улицы страны вышли 10,3 тыс. человек. Столичный регион неделю назад собрал 1,1 тыс. участников движения. Таким образом, очередной - 31-й по счету - общенациональный день протеста "желтых жилетов" оказался самым малочисленным за всю историю движения.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

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