Туск приостановил саммит ЕС, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил работу экстренного саммита ЕС, чтобы провести двусторонние переговоры с отдельными лидерами по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Об этом заявил в воскресенье вечером журналистам на полях проходящей встречи представитель Евросовета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Саммит приостановлен Туском. Он проведет двусторонние встречи с лидерами.
Саммит будет возобновлен после окончания двусторонних переговоров", - сказал он.
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