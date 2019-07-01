Туск приостановил саммит ЕС, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил работу экстренного саммита ЕС, чтобы провести двусторонние переговоры с отдельными лидерами по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

Об этом заявил в воскресенье вечером журналистам на полях проходящей встречи представитель Евросовета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саммит приостановлен Туском. Он проведет двусторонние встречи с лидерами.

Саммит будет возобновлен после окончания двусторонних переговоров", - сказал он.

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