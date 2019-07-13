Додон заверил США, что сохранит в силе соглашение об ассоциации с ЕС

Критикующий соглашение об ассоциации с ЕС президент Молдавии Игорь Додон не будет добиваться пересмотра этого договора. Об этом глава республики заявил в субботу на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который прибыл в Кишинев в рамках своего европейского турне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заверил заместителя госсекретаря США в том, что администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи. Он поблагодарил американскую сторону "за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную РМ в различных сферах на протяжении 27 лет независимости", а также отметил заинтересованность в продолжении таких проектов.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдова, а также проевропейской Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда". Они объединились с целью отстранения от власти Демократической партии Молдовы, которую контролирует олигарх Владимир Плахотнюк. В свою очередь контролировавшие правительство демократы заблокировали госучреждения и потребовали распустить парламент. Однако поддержку новой власти выразили ЕС, Россия, США и другие страны.

Додон критикует ряд положений соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 году правительством Молдавии. Он считает, что договор был подписан в спешке, поэтому ряд его положений, касающихся экономики, противоречит интересам Молдавии. В частности, он отмечает, что Молдавии необходимо больше защищать свой внутренний рынок.

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