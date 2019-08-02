В резиденции Джонсона и штабе тори появились часы с обратным отсчетом до даты Brexit

Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из ЕС (Brexit) появились в последние двое суток сразу в двух офисах правящей Консервативной партии - штаб-квартире тори и в премьерской резиденции, которую занимает лидер этой партии Борис Джонсон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Daily Mirror.

По ее информации, сначала настенный механизм с секундомером, приближающим время к Brexit, установил в среду в партийном офисе председатель тори Джеймс Клеверли. И уже в четверг часы прибыли на Даунинг-стрит, где должны будут найти достойное место в личном кабинете Джонсона.

Секундомер приближает ход времени к часу "икс" - 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому (02:00 мск 1 ноября), когда Великобритания, по обещанию и самого Джонсона, и членов его правительства, покинет Евросоюз.

Часы отсчитывают ход времени в четырех показателях: в левой части электронного циферблата расположено "окошко" для демонстрации оставшегося числа дней. А через небольшой интервал немного правее расположены три других "окна", в которых происходит смена часов, минут и секунд. Издание сообщает, что красные цифры размером 5 см на электронном циферблате указанного часового механизма можно разглядеть даже с расстояния в 23 м.

Появившуюся в главных кабинетах власти модель секундомера с обратным отсчетом производит компания Wharton Intelligent Time Systems из графства Оксфордшир. В режиме онлайн эти часы можно приобрести за £587 или за $710.

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