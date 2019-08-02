Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией

2 августа 2019 17:50 (UTC+04:00)

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер хочет ввести контроль на границе со Швейцарией после гибели ребенка, которого вместе с матерью столкнул под поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне мигрант из Эритреи, проживающий в кантоне Цюрих, сообщил политик в интервью журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я пущу в ход все средства, чтобы предпринять разумный контроль на границе", - заявил политик изданию. По его словам, за 2018 год в общей сложности было зарегистрировано 43 тысячи незаконных въездов в Германию. Многие мигранты въехали на территорию без контроля. "Мы должны отреагировать на это обстоятельство посредством расширенной выборочной проверки личных документов и в случае необходимости ограниченным по времени контролем непосредственно на границе, в том числе на границе со Швейцарией", - добавил он. До сентября Зеехофер намерен представить соответствующую концепцию.

По его словам, он еще не обсуждал эти планы с канцлером Ангелой Меркель. Он полагает, что это не приведет к конфликту. "Я знаю, что в этих вопросах безопасности федеральный канцлер полностью придерживается той же линии, что и я", - добавил он.

Кроме того, Зеехофер хочет усилить меры безопасности на вокзалах. Нужно провести дискуссии также относительно заграждений на платформе. В сентябре по этому поводу пройдет встреча министра транспорта Андреаса Шойера с членами правления железной дороги и экспертами по безопасности, сообщил Зеехофер.

В понедельник на вокзале Франкфурта-на-Майне мигрант из Эритреи столкнул под прибывающий поезд мать и восьмилетнего ребенка. Преступника задержали в здании вокзала. Мать погибшего ребенка отправили в больницу. Позднее сообщалось, что мужчина страдал от проблем с психикой и разыскивался в Швейцарии в связи с домашним насилием. С 2006 года он проживал в кантоне Цюрих и считался хорошо интегрированным в общество.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Польше поддержали выход США из ДРСМД
Европа 16:35
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Другие страны 16:12
НАТО полностью поддерживает решение США выйти из ДРСМД
Другие страны 15:21
Бельгия призвала Россию и США не допустить гонки вооружений после распада ДРСМД
Другие страны 14:56
Узбекистан будет выдавать субсидии шелководческим предприятиям
Бизнес 14:39
Малайзийская компания может организовать СП с Узбекистаном
Бизнес 12:17
Лента новостей
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Другие страны 17:58
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
США 17:57
ЕС призывает КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности
Другие страны 17:52
В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов по спобностям для будущих журналистов
Общество 17:48
Азербайджанские песни прозвучали на Балканах (ФОТО)
Культура 17:42
В Казахстане отмечено сокращение денежных переводов
Финансы 17:42
Международная логистическая компания открыла представительство в Узбекистане
Бизнес 17:42
Узбекско-корейское СП закупает дренажные насосы
Тендеры 17:42
Продолжается строительство второй взлетно-посадочной полосы в Нахчыване (ФОТО)
Экономика 17:40