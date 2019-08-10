Несколько сотен "желтых жилетов" приняли участие в очередной акции протеста в Париже

Несколько сотен участников протестного движения "желтых жилетов" приняли участие в новой манифестации, прошедшей в субботу в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сторонники движения начали собираться в районе станции метро Вилье еще утром. После небольшого митинга они двинулись по улицам города с призывами к французским властям в срочном порядке решить социально-экономические проблемы страны, в частности, снизить безработицу, улучшить систему образования, пересмотреть пенсионный вопрос. Некоторые манифестанты держали в руках плакаты в память о 24-летнем жителе Нанта Стиве Канисо, который погиб после полицейской операции в конце июня.

Акция протеста прошла в эту субботу и в Бордо (юго-запад страны), на Биржевой площади перед входом в Национальный таможенный музей. По данным AFP, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Манифестация состоялась и в Тулузе (юг Франции). Там в шествии "желтых жилетов" приняли участие около 250 человек. Они выкрикивали лозунги "Полиция везде, правосудия нигде!", "Стоп репрессиям!" "Поддержка раненным!". В ходе манифестации группа радикально настроенных протестующих пыталась провоцировать полицию, на что сотрудники сил безопасности ответили слезоточивым газом. В ходе столкновений две женщины получили травмы.

Не обошлось без инцидентов и в другом южном городе - Монпелье. Там около 100 демонстрантов разрисовали желтой краской фасад здания, где располагается приемная депутата Национального собрания, избранного в парламент от президентского движения "Республика на марше".

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