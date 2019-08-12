Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС

12 августа 2019 21:14 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"Премьер-министр говорил сегодня с президентом Трампом. Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

В свою очередь пресс-служба Белого дома отметила, что Трамп выразил надежду в ближайшее время встретиться с Джонсоном. "Президент Дональд Трамп поговорил сегодня по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил целый ряд вопросов, в том числе торговлю и глобальную безопасность. Президент выразил благодарность Соединенному Королевству за то, что оно является надежным партнером в решении глобальных проблем, и сообщил, что с нетерпением ждет личной встречи с ним [Джонсоном] в ближайшем будущем", - говорится в распространенном заявлении.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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