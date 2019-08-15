Первый в Норвегии самолет с электромотором совершил аварийную посадку

15 августа 2019 03:44 (UTC+04:00)

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro в среду совершил вынужденную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Самолет производства словенского предприятия Pipistrel принадлежит норвежской компании - оператору аэропортов Avinor. За штурвалом сидел глава Avinor Дак Фальк-Петерсен, а пассажиром на борту была чиновница из норвежского правительства. Оба они не пострадали. Причина аварийной посадки неизвестна.

"Я вызвал помощь и стал искать место для приземления, - рассказал норвежскому телевидению Фальк-Петерсен, не пояснивший, с какими проблемами он столкнулся во время пилотирования. - Это [происшествие] плохо повлияет на нашу работу".

Полет был совершен в рамках проекта компании Avinor по электризации авиации Норвегии к 2040 году, однако ожидается, что аварийная посадка вызовет задержку в выполнении плана. В июле самолет Pipistrel Alpha Electro был успешно испытан в Финляндии. Основными преимуществами электросамолетов являются их экологичность и низкий уровень шума.

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