Сильвио Берлускони возглавил делегацию своей партии на консультациях с президентом Италии

22 августа 2019 15:46 (UTC+04:00)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибыл в составе делегации своей партии "Вперед, Италия" на консультации с президентом Серджо Маттареллой о путях выхода из правительственного кризиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Берлускони остается лидером "Вперед, Италия". В ходе выборов в Европарламент в мае этого года 82-летний политик был избран в европейский законодательный орган. Вместе с ним в делегацию вошли спикер Европарламента Антонио Таяни, вице-председатель "Вперед, Италия", а также главы партийных фракций в обеих палатах парламента - Анна Мария Бернини и Мариастелла Джельмини.

"Вперед, Италия" переживает глубокий кризис, ее рейтинг популярности не превышает 10%, согласно последним опросам. Однако в нынешних условиях правительственного кризиса позиция партии может сыграть важную роль. Речь идет о выборе между созданием альтернативного парламентского большинства после распада правящей коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" и проведением нового голосования. В марте 2018 года "Вперед, Италия" входила в предвыборную коалицию с "Лигой", набравшей наибольшее число голосов. Однако их не хватило для получения большинства, и "Лига" пошла на альянс с "пятизвездными". Берлускони всегда критиковал выбор бывшего союзника, хотя в определенном смысле дал на его союз с "Движением" согласие.

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