Полиция задержала 89 человек в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже

7 сентября 2019 22:12 (UTC+04:00)

Сотрудники французской полиции задержали в субботу 89 участников манифестации "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным префектуры столичной полиции, в парижской манифестации приняли участие около 800 человек.

Акция протеста в этот день прошла в другом крупном городе - Монпелье. В ней приняли участие около 3 тыс. сторонников движения. По информации сил правопорядка, среди них было около 500 радикально настроенных участников манифестации. В течение дня полиция вынуждена была несколько раз применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, устраивавших погромы и бросавших в правоохранителей камни. Одна из групп манифестантов подожгла полицейскую машину. По данным на 17:00 по парижскому времени, полиция задержала семь человек.

Не обошлось без беспорядков на митинге в Руане. Ранее префектура распорядилась запретить демонстрации в субботу в центре города. Манифестации также прошли в Бордо, Тулузе, Лилле, Страсбурге и Дижоне.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась.

Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

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