Полиция задержала 26 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте

14 сентября 2019 20:22 (UTC+04:00)

Массовые беспорядке вспыхнули в Нанте, где, как и в ряде других городов Франции, проходит 44-я акция протеста движения "желтых жилетов". Как сообщает в субботу национальная полиция, с начала манифестации уже задержаны 22 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с насилием в отношении сил правопорядка сотрудники мотобригады задержали манифестанта с ракетой. Всего с утра задержано 26 человек", - гласит подпись к видео, размещенному в Twitter службы полиции. По данным правоохранительных органов, на улицы Нанта вышли более 1,8 тыс. человек, среди них префектура департамента Атлантическая Луара выявила около 400-500 представителей "черного блока", ответственных за погромы. Организаторы ни одного из двух маршей, объединившихся в общую колонну к середине дня, не подавали заявку в префектуру на проведение мероприятия.

Мирное шествие, начавшееся с 14:00 по местному времени, спустя всего час переросло в столкновения с полицией и беспорядки. Группы радикально настроенных участников манифестации начали бросать петарды и камни в находившихся в оцеплении стражей порядка, после чего перешли к битью витрин в магазинах и банках. Поскольку организаторы акции призывали всех желающих приходить в черной одежде и с зонтами, хулиганы, также традиционно в черных куртках и масках, довольно легко смешиваются с толпой.

Полиция активно применяет слезоточивый газ и водометы в ответ на нападения, погромы и попытки радикалов проникнуть в закрытые для манифестаций центральные районы, однако пока им с трудом удается совладать с постоянно рассеивающимися и собирающимися вновь группами агрессоров. По данным телеканала BFM, как минимум один жандарм пострадал в ходе стычки с протестующими, ему была оказана медицинская помощь.

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