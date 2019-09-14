Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте

14 сентября 2019 23:48 (UTC+04:00)

Массовые беспорядки в городе Нант на западе Франции отметили 44-ю по счету акцию протеста движения "желтых жилетов", которая в остальных городах прошла в спокойной атмосфере. Согласно последним данным, в ходе манифестации были задержаны 35 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Акт 44 [протестов "желтых жилетов"] в центре Нанта завершен. Максимальное число участников в течение дня достигло 1,8 тыс. человек, проведено 35 задержаний", - говорится в Twitter национальной полиции. В сообщении также отмечается, что в ходе противостояния с агрессивными демонстрантами пострадали три полицейских и два жандарма.

Главным лозунгом дня в Нанте стало требование справедливого суда над ответственными за гибель 24-летнего местного жителя Стива Канисо после полицейской операции в конце июня. Мирное шествие, начавшееся с 14:00 по местному времени, спустя всего час переросло в столкновения с полицией и беспорядки. Группы радикально настроенных участников манифестации начали бросать камни, петарды и даже бутылки с зажигательной смесью в стражей порядка, позже они перешли к битью витрин в магазинах и банках. Поскольку организаторы акции призывали всех желающих приходить в черной одежде и с зонтами, хулиганы, также традиционно в черных куртках и масках, довольно легко смешивались с толпой.

В ходе противостояния полиция активно применяла слезоточивый газ и водометы в ответ на нападения, погромы и попытки радикалов проникнуть в закрытые для манифестаций центральные районы. Стражи порядка с трудом могли совладать с постоянно рассеивающимися и собирающимися вновь группами агрессоров, объявление об окончании уличной акции было распространено лишь в 19:40 по местному времени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция задержала 26 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 14 сентября 20:22
Специалисты спасли громадный гобелен XIX века из Нотр-Дама
Европа 14 сентября 07:49
Французская TOTAL Eren построит в Узбекистане фотоэлектростанцию
Энергетика 13 сентября 10:07
Заместитель посла Франции в Сальвадоре задержан за подготовку нападения на мусульман
Другие страны 12 сентября 22:32
В Мексике отстранили от работы группу полицейских, подозреваемых в казни 8 человек
Другие страны 12 сентября 22:30
Узбекистан ввел безвизовый режим для Китая
Туризм 12 сентября 16:27
Лента новостей
ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:16
В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика
Другие страны 14 сентября 23:18
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом США атаки на королевство
Арабские страны 14 сентября 22:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в селе Дияллы Исмаиллинского района (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:03
Два человека погибли в аварии с автобусом на западе Канады
Другие страны 14 сентября 21:46
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенного на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения (ФОТО)
Политика 14 сентября 21:42