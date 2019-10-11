Лондон предлагает ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле

11 октября 2019 02:20 (UTC+04:00)

Британские переговорщики предлагают Евросоюзу заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, которое, по мнению Лондона, может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой источники в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, такое соглашение позволило бы обнулить все тарифы между Великобританией и странами ЕС, которые появились бы в случае Brexit без сделки. В то же время пока не ясно, каким образом в этом будет решена неизбежная проблема возникновения таможенной границы, что является принципиально важным вопросом применительно к острову Ирландия. Часть из него занимает входящая в состав Евросоюза Республика Ирландия, часть - составная часть Великобритании, Северная Ирландия.

Sky News также замечает, что в Брюсселе воодушевлены результатами сегодняшних переговоров премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и главы правительства Ирландии Лео Варадкара. По их итогам глава ирландского правительства, заявил, что достижение сделки о Brexit возможно до конца октября. По мнению телеканала, изменение позиции Варадкара может привести к тому, что солидарность с ним проявят и другие европейские лидеры.

Сразу после совместного коммюнике, распространенного по итогам встречи двух премьеров, курс британского фунта стерлингов продемонстрировал активный рост. Курс британской валюты прибавил 1,5% по сравнению с началом торгов и к концу дня преодолел отметку в $1,24 за фунт.

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