Полиция применила слезоточивый газ на манифестации пожарных в Париже

15 октября 2019 22:00 (UTC+04:00)

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников акции протеста пожарных, требующих повышения зарплаты. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Начавшаяся во вторник днем на площади Нации манифестация сотрудников пожарной службы к вечеру переросла в стычки с полицией. Агрессивно настроенные участники протеста начали провоцировать полицейских, прибывших на площадь для обеспечения безопасности, кидая в них файеры.

Полицейские вынуждены были несколько раз применить слезоточивый газ. Тем не менее разогнать манифестантов не удалось, напряженная ситуация на площади Нации сохраняется.

Согласно данным профсоюзов, по призыву которых проходит манифестация, в акции принимают участие от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Пожарные требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

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