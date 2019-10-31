В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе

Правоохранительные органы в Бельгии обнаружили группу сирийских беженцев в фуре-рефрижераторе, которая перевозила овощи и фрукты, сообщила в среду федеральная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера вечером мы получили сигнал от водителя грузовика, который заподозрил, что в районе города Оуд-Тюрнхаут в его рефрижераторе появились люди.В ходе проверки мы действительно обнаружили 12 мужчин: 11 из Сирии и одного из Судана",- сообщила телеканалу VRT представитель федеральной полиции Сара Фредерикс. По ее словам, все 12 человек были живы. Их передали в распоряжение управления по делам иностранцев.

Полиция британского графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика, он обвинен в непредумышленном убийстве.



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