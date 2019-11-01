Неизвестный устроил стрельбу в баре Марселя

Шестеро посетителей бара в Марселе (юг Франции) пострадали в результате нападения вооруженного мужчины. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападавший подъехал к бару в 15-м округе города на мотоцикле и примерно в 20:45 произвел несколько выстрелов из помпового ружья и скрылся в неизвестном направлении.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас территория вокруг бара оцеплена, полиция пытается установить все обстоятельства случившегося, а также личность преступника.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно, однако в СМИ допускают, что речь идет о частом для Марселя сведении счетов между местными бандами. С начала года в результате подобных столкновений в департаменте Буш-дю-рон погибли 10 человек (семь из них в Марселе).

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