Во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.

8 ноября 2019 21:43 (UTC+04:00)

Французский торговец винами из Бордо стал жертвой воров, которые вынесли из его личного погреба редкие вина но общую сумму примерно €500 тыс. Об этом сообщает в пятницу радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, злоумышленники разбили окно в погребе под его домом и вынесли около сотни ящиков с самыми ценными винами. По словам владельца, в коробках хранились не только бордосские, вроде "Шато Петрюс" или "Шато Марго", но и бургундские сорта, в том числе "Романе-конти". Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.

Следователи пытаются восстановить картину произошедшего, однако пока им не удалось найти свидетелей, в том числе среди соседей, которые ничего не заметили.

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