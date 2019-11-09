12 человек задержаны в Монпелье в ходе манифестации "желтых жилетов"

Спецподразделения французской полиции задержали в субботу 12 человек в ходе наведения порядка в городе Монпелье (департамент Эро, юг страны), где проходила общенациональная манифестация "желтых жилетов". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM в ходе освещения 52-го по счету дня протестов "желтых жилетов" в стране.

Согласно полученным каналом от префектуры департамента Эро сведениям, в ходе столкновений шесть полицейских получили ранения. Был задержан один манифестант, вооруженный пистолетом 8-миллиметрового калибра. Беспорядки возникли уже через два часа после начала крупной манифестации, когда радикально настроенные группы отклонились от указанного маршрута и попытались пробиться через полицейские кордоны к городскому железнодорожному вокзалу. В полицейских полетели петарды и файеры.

Стражам порядка пришлось широко использовать слезоточивый газ, в ход пошли полицейские дубинки, причем под них попали даже посетители расположенных поблизости кафе и магазинов. По данным телеканала France 3, от действий полиции пострадали не менее шести манифестантов.

Столкновения в Монпелье проходили под музыку из киносериала "Звездные войны", которую передавала звуковая установка "желтых жилетов". Над толпой были подняты лозунги "Капитализм мешает нам жить", "Народ имеет право на восстание, когда власти нарушают его права", "Бедные ютятся в аду, богатые живут в раю". По данным префектуры, в манифестации в Монпелье участвовали около 1 тыс. человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.