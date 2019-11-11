В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина, сообщила полиция города, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бомбу весом 250 килограммов обнаружили на прошлой неделе в районе Хеллерсдорф. Чтобы ее обезвредить, эвакуировали 13 тысяч человек.

"В 14.53 по местному времени был произведен контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты, и люди, проживающие в Хеллерсдорфе, могут вернуться в свои дома", - сообщила полиция Берлина в Twitter.

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