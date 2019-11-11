Ученые из Дублина исследуют методы оптимизации выработки водородной энергии с помощью AI

11 ноября 2019 23:26 (UTC+04:00)

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине (TCD) проводят исследования на базе искусственного интеллекта с целью разработки эффективных катализаторов, используемых в процессе расщепления воды, для выработки энергии водородного топлива. Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщило издание Hydrogen Fuel News.

Основная цель проекта - исследование возможных конфигураций экономически эффективных и долговечных катализаторов, которые будут использованы для производства экологически чистого водородного топлива в широких масштабах. Решения, существующие на рынке в данный момент, требуют существенных затрат, поскольку используют дорогостоящие драгоценные металлы, такие как платина, иридий и рутений, для расщепления воды.

Исследователи из TCD выступили с предложением провести анализ активности различных водородных катализаторов для поиска комбинаций металлов и других химических веществ, которые позволят расщеплять молекулы воды с прежней эффективностью, но потребуют меньших издержек. Для анализа и поиска данных решений команда исследователей будет использовать AI-алгоритмы и компьютеры высокой мощности.

Ранее опубликованные исследования показали, что ученые зачастую недооценивали активность ряда наиболее реактивных металлов в качестве катализаторов, что открывает широкие перспективы для исследований в данной области.

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