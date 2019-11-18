Второй день юбилейных манифестаций "желтых жилетов" во Франции прошел без погромов

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" в воскресенье вновь вышли на улицы французских городов - спустя менее суток после самой масштабной с марта этого года мобилизации сил, произошедшей в субботу. Тем не менее, на фоне субботних погромов во французской столице в этот раз все прошло гораздо более мирно, хотя и не без инцидентов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Префектура столичной полиции информировала на своей странице в Twitter, что в воскресенье в районах проведения манифестаций был задержан 31 человек, всего же было проведено более 1,6 тыс. досмотров личных вещей у прохожих. Это гораздо меньше, чем в субботу, когда по всей стране были задержаны 264 человека, из них 173 - в Париже.

К 20:00 по местному времени полиция сообщила, что 169 задержанных в субботу, среди которых восемь несовершеннолетних, остаются под стражей.

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