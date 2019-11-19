Макрон осудил молчание "желтых жилетов" в отношении проявления насилия во время их акций

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил молчание "желтых жилетов" в отношении проявления насилия со стороны радикалов, которые выходят с ними на протесты. Такое заявление он сделал во время вручения государственной награды бывшему лидеру Французской коммунистической партии (1994-2003) Роберу Ю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда во имя идеалов на улице разыгрывается насилие, а множество голосов замолкает, они становятся соучастниками, эти множество голосов позволяют спутать идеалы с нигилизмом насилия", - приводит его слова телеканал BFM.

Макрон похвалил проявление братства между участниками движения "желтых жилетов", которые выходили на протесты на кольцевые перекрестки в стране. "Французы, встречаясь на круговых развязках, нашли тепло связей, братства, взаимопомощи", - пояснил он.

В минувшие выходные движение отметило год своего возникновения. Манифестация "желтых жилетов" в Париже вновь переросла в погромы в районе площади Италии.

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