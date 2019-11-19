В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

19 ноября 2019 17:34 (UTC+04:00)

Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании прекращено. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", — уточнила она на пресс-конференции.

Прокурор добавила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на то, что случилось.

В понедельник суд в Лондоне оставил основателя Wikileaks по стражей, технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.

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