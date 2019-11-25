Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии

25 ноября 2019 15:08 (UTC+04:00)

Кандидат от Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии Клаус Йоханнис переизбран президентом страны на новый пятилетний срок. Об этом свидетельствуют официальные предварительные результаты второго тура выборов, объявленные в понедельник Центральным избирательным бюро после подсчета голосов на 99,67% всех избирательных участков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Йоханнис получил 65,88% голосов, тогда как его соперник - кандидат и лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ - 34,13%. Явка на выборах составила 54,46%.

За границей за Йоханниса проголосовали 93,96% избирателей, за Дэнчилэ - 6,04%.

Как отмечает Радио Румынии, Йоханнис выиграл выборы в 36 румынских уездах, Дэнчилэ одержал верх лишь в пяти. Горожане в ходе голосования были активнее, чем жители сельской местности, а женщины - активнее, чем мужчины. На избирательные участки пришло больше всего избирателей в возрасте 55-64 лет и меньше всего - в возрасте 18-24 лет. Самая высокая явка была зарегистрирована в уездах Илфов (Бухарест), Клуж и Сибиу, самая низкая - в уездах Харгита, Ковасна и Васлуй.

Как отметил представитель Центризбиркома, окончательные результаты выборов президента Румынии будут обнародованы позднее.

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