Экс-президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада. Видео с его выступлением в Университете Франсиско де Витория в Мадриде опубликовано на сайте газеты Mundo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На протяжении веков мировая ось проходила на западе, и сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины", — сказал политик.

По его мнению, кризис Евросоюза вызван устаревшими идеями. Так, отметил экс-президент, не может быть единой Европы из 27 стран. Вместо этого он видит "четыре Европы": Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о "будущих Европах". Эта ситуация, подчеркнул Саркози, привела, в частности, к Brexit, который он назвал "безумием, драмой и историческим противоречием".

"Европе следует перестать быть неподвижной в изменчивом мире. Гражданам нужно знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Из-за бездействия обладателями мечты становятся другие. И у старой европейской цивилизации все еще есть мечты и амбиции. Она не хочет умирать", — добавил экс-президент.

Одним из симптомов упадка Запада бывший лидер Франции назвал избрание Дональда Трампа на пост президента США. По словам Саркози, ему нравится видеть Соединенные Штаты сильной державой, "которая бы указывала путь", однако он признался, что "никогда не считал, что посты в твиттере могут сделать кого-либо сильным".

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