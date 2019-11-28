В ЕС не стали комментировать идею введения механизма по спорам в СВПД

ЕС считает, что пока рано комментировать идею Франции о возможном запуске механизма по спорам в рамках иранской ядерной сделки. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предупредил о возможности запуска механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы видели заявление французского министра. В договоре действительно предусмотрены меры, механизмы, которые могут быть запущены, но на данный момент это еще не так. Другого комментария пока нет", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.

Он отметила, что на предстоящей 6 декабря в Вене встрече совместной комиссии планируется рассмотреть "все вызовы, связанные с полным выполнением соглашения".

Франция не вправе в текущих условиях вокруг ядерной сделки опираться на механизм решения споров по реализации соглашения, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана, заявлял, со своей стороны, ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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