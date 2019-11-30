Полиция в Брюсселе не дала "желтым жилетам" пройти к зданию ЕК

30 ноября 2019 20:19 (UTC+04:00)

Полиция в спецснаряжении взяла в кольцо участников акции "желтые жилеты" рядом со зданием ЕК в Брюсселе, вытеснив их основную часть в близлежащий парк, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции ранее прошли колонной по центру города и вышли к площади у здания ЕК, однако путь им преградили сотрудники полиции с щитами и дубинками.

"Желтые жилеты" попытались обойти препятствие по другой улице, однако их заблокировали и начали вытеснять в парк. Такое противостояние участников акции и полиции длилось порядка 15 минут и в итоге завершилось без столкновений.

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