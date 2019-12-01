В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек

1 декабря 2019 15:16 (UTC+04:00)

Почти 10 тысяч человек в воскресенье утром покинули свои дома в одном из районов итальянского Турина из-за начавшейся операции по обезвреживанию английской авиабомбы времен Второй мировой войны.

Как сообщает мэрия города, вокруг места обнаружения снаряда очерчены две зоны безопасности: красная в радиусе 300 метров, жители которой были временно эвакуированы до 9 часов местного времени, и желтая, в пределах которой горожанам нельзя выходить из дома и рекомендовано не находиться вблизи окон. Всего неудобства, связанные с работой военных саперов, испытают 50 тысяч туринцев.

Сама операция началась в 9 утра местного времени и продлится до 5-7 часов. Она осложняется тем, что один из взрывателей бомбы поврежден. Передний взрыватель будет заморожен, задний срежут потоком песка и воды.

Помимо эвакуации горожан, власти Турина закрыли воздушное пространство над городом и ограничили движение общественного транспорта и поездов. Расположенный неподалеку центральный вокзал города откроется только в 16.30.

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