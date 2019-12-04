Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро

4 декабря 2019 05:06 (UTC+04:00)

Картина французского живописца Поля Гогена Te Bourao (II) ("Толстое дерево") ушла с молотка в аукционном доме Artcurial в Париже за сумму в 9,5 миллиона евро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эстимейт (предпродажная оценка) работы составлял 5-7 миллионов евро.
"Картина была куплена международным коллекционером, который сообщил, что она останется во Франции", - отмечает аукционный дом.

Полотно размером 73 на 92 сантиметра было создано в 1897 году. Оно относится к большому циклу работ Гогена, которые создавались на Таити и были в 1898 году отправлены в Париж на выставку художника. Выставленная на торги картина была единственной из цикла, остававшейся в частных руках: восемь других заняли свои места в самых крупных собраниях мира, включая Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Орсэ в Париже. С 2007 до 2017 года Te Bourao (II) выставлялась в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Поль Гоген - французский художник и скульптор, один из крупнейших представителей постимпрессионизма. Он много лет провёл на Таити, где писал тропические пейзажи, экзотические цветы и портреты прелестных таитянок.

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