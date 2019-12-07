В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"

7 декабря 2019 05:17 (UTC+04:00)

Конфедерация экологических групп "Экологи в действии" – организаторы "Марша за климат" в Мадриде – заявили, что более полумиллиона человек примкнули к этой акции протеста в пятницу, а испанская полиция сообщает только о 15 тысячах участников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шествие "Марш за климат" прошло в Мадриде в связи с международной климатической конференцией COP25. В нем приняли участие шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность как экоактивистка, а также представители индейских народов и организаций Greenpeace, "Экологи в действии", "Альянс за климат", "2020 Восстание за климат", движения "Пятницы ради будущего".

"Сегодня мы говорим о марше за климат PorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", - написали в Twitter "Экологи в действии".

По данным национальной полиции, которые приводит газета País, численность акции в 30 раз меньше - 15 тысяч человек.

Грета Тунберг приехала в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла во вторник вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.

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