Акции в защиту климата прошли в бельгийских Брюсселе и Льеже

Активисты бельгийских движений в защиту климата Climate Express и Coalition Climat организовали в воскресенье в Брюсселе человеческую цепь вокруг федерального парламента и королевского дворца, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным полиции, цепь образовали около 2,4 тыс. человек.

"Сейчас самый разгар климатического саммита COP25. У Бельгии по-прежнему нет достаточных амбиций, чтобы выполнить Парижские соглашения, поэтому мы собрались здесь по двум причинам: во-первых, хотим показать нашу силу, показать, что мы всё еще мобилизованы год спустя после марша, собравшего 100 тыс. человек на улицах Брюсселя", - заявил телеканалу RTBF Николас Ван Нюффел, координатор Coalition Climat.

Во-вторых, добавил он, участники движения хотят подтолкнуть политиков к необходимым решениям.

"Сегодня нам нужно федеральное правительство на высоте климатических задач, которое высказывается, которое ясно заявляет, что бельгийские власти присоединяются к странам, ставящим амбициозные цели в области климата", - сказал Ван Нюффел.

Также в воскресенье в Льеже прошел очередной марш в защиту климата, в котором, по официальным данным, участвовали около 1,2 тыс. человек из разных провинций Бельгии и из Нидерландов.

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