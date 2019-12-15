Лауреат премии мира отвечает на обвинения в геноциде

Лауреат Нобелевской премии мира отвечает на обвинения в геноциде. Премьер-министр Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступает в гаагском суде по делу о событиях в штате Ракхайн два года назад. Мировое сообщество называет их геноцидом. Стороной обвинения выступила Гамбия — от лица Организации исламского сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Евроньюс.

Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Мьянмы:

"К сожалению, Гамбия представила суду неполную и ошибочную фактическую картину ситуации в штате Ракхайн. Очень важно, чтобы суд подошёл к оценке ситуации беспристрастно и точно. Ситуация в Ракхайне слишком сложна, не так просто вникнуть в происходящее там".

По словам премьера, "перегибы на местах" были вполне возможны, но ответственных за это должна судить сама Мьянма, а не международные организации.

Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Мьянмы:

"Совершенно не исключается, что военнослужащие действительно могли применять силу непропорционально, в нарушение международных гуманитарных норм, или что они не чётко отделяли членов вооружённых формирований от мирных жителей. Если военные преступления действительно имели место, то военнослужащие будут преданы военному суду согласно законам и конституции Мьянмы".

По оценкам ООН, в результате военной операции 740 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние страны, прежде всего в Бангладеш. Власти Мьянмы категорически отвергают обвинения в геноциде и настаивают, что действовали исключительно против исламских боевиков, нападавших на солдат и буддистов.

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