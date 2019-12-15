Лауреат премии мира отвечает на обвинения в геноциде

15 декабря 2019 05:03 (UTC+04:00)

Лауреат Нобелевской премии мира отвечает на обвинения в геноциде. Премьер-министр Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступает в гаагском суде по делу о событиях в штате Ракхайн два года назад. Мировое сообщество называет их геноцидом. Стороной обвинения выступила Гамбия — от лица Организации исламского сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Евроньюс.

Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Мьянмы:

"К сожалению, Гамбия представила суду неполную и ошибочную фактическую картину ситуации в штате Ракхайн. Очень важно, чтобы суд подошёл к оценке ситуации беспристрастно и точно. Ситуация в Ракхайне слишком сложна, не так просто вникнуть в происходящее там".

По словам премьера, "перегибы на местах" были вполне возможны, но ответственных за это должна судить сама Мьянма, а не международные организации.

Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Мьянмы:

"Совершенно не исключается, что военнослужащие действительно могли применять силу непропорционально, в нарушение международных гуманитарных норм, или что они не чётко отделяли членов вооружённых формирований от мирных жителей. Если военные преступления действительно имели место, то военнослужащие будут преданы военному суду согласно законам и конституции Мьянмы".

По оценкам ООН, в результате военной операции 740 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние страны, прежде всего в Бангладеш. Власти Мьянмы категорически отвергают обвинения в геноциде и настаивают, что действовали исключительно против исламских боевиков, нападавших на солдат и буддистов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мьянме при взрыве гранаты погибли трое полицейских и мирный житель
Другие страны 13 ноября 08:41
Оппозиционная и армянская "карта" против Баку в Вашингтоне
Политика 5 ноября 16:03
Беженцам рохинджа в Бангладеш запретили пользоваться мобильной связью
Другие страны 3 сентября 16:41
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 31 августа 19:54
Число жертв оползня в Мьянме превысило 50 человек
Другие страны 12 августа 02:39
В результате оползня в Мьянме погибли более 40 человек
Другие страны 10 августа 19:52
Лента новостей
В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
Другие страны 05:35
Мэр Версаля борется с недобросовестным использованием названия города в рекламе
Европа 05:17
Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на аукцион
В мире 04:49
Страны АЛБА назвали внешнюю политику США причиной региональной нестабильности
Другие страны 04:31
Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
США 04:15
Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
Арабские страны 03:57
В Риме прошла акция за справедливое общество нового социального движения "Сардины"
Европа 03:39
Автобус перевернулся в центральной части Мексики
Другие страны 03:21
Ярко, музыкально, динамично - гала-концерт фестиваля "ЗИМА" (ФОТО)
Культура 03:03